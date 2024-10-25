Nöbetçi Eczaneler (25 Ekim 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
25/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALPDOĞAN ECZANESİ
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. No: 124/4 Metehan Çemberi, yeni kulliye karşısı, Metehan Kermiya Lefkoşa
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ARDA ULUPINAR ECZANESI
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 824 00 64
Bedrettin caddesi, Kızılay Münür Dilaver sokak, Kuzey Kavşağı No: 4, (Arun Un Fabrikası Karşısı Lefkoşa
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BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı Stadyumu yolu Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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GÜNDAL ECZANESİ
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum ( Molto Süpermarket karşısı )
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İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BARIŞER ECZANESİ
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
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LARNAKA YOLU ECZANESİ
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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SAKİNER ECZANESİ
25.10.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa25/10/2024 08:43