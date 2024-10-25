Nöbetçi Eczaneler (25 Ekim 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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25/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (25 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALPDOĞAN ECZANESİ

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. No: 124/4 Metehan Çemberi, yeni kulliye karşısı, Metehan Kermiya Lefkoşa

***

ARDA ULUPINAR ECZANESI

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 824 00 64

Bedrettin caddesi, Kızılay Münür Dilaver sokak, Kuzey Kavşağı No: 4, (Arun Un Fabrikası Karşısı Lefkoşa

***

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı Stadyumu yolu Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

GÜNDAL ECZANESİ

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum ( Molto Süpermarket karşısı )

***

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BARIŞER ECZANESİ

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

LARNAKA YOLU ECZANESİ

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

25.10.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

25/10/2024 08:43
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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