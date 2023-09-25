Nöbetçi Eczaneler (25 Eylül 2023)

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25/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (25 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

25.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

***

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

25.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

***

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

25.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

25.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

25.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

POSTACIOĞLU ECZANESİ

25.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSEM ECZANESİ

25.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

25.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

25.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

25.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

25.09.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

25/09/2023 08:48
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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