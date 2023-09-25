Nöbetçi Eczaneler (25 Eylül 2023)
25/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
25.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
***
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
25.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
***
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
25.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
25.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
***
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
25.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
***
POSTACIOĞLU ECZANESİ
25.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSEM ECZANESİ
25.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 40 04
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
***
TANYA SALİMER ECZANESİ
25.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
25.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
25.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
25.09.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele