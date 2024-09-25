Nöbetçi Eczaneler 25 Eylül 2024
25/09/2024
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» Limasol Bankası yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-06-50
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» Canbulat Özgürlük Orta Okulu yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaMaraş
0 (392) 366-91-93
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» Kombos Taksi Durağı yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-17-90
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» Alsancak Lemar karşısı, Teknogold yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (533) 857-54-94
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKaraoğlanoğlu
0 (392) 822-22-87
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» Terminal karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-32-52
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (392) 371-22-24
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleMehmetçik
0 (533) 849-99-46
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleYeni Erenköy
0 (539) 112-38-02
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
Lefke
0 (392) 727-76-49
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» Bakanlıklar yolu, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 227-25-75
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» İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaÇağlayan
0 (392) 227-61-81
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» Concorde Tower Otel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaGönyeli
0 (533) 856-64-44