Nöbetçi Eczaneler 25 Eylül 2024

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25/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler 25 Eylül 2024

Mehmetali Beyaz Eczanesiyol tarifi

Eşref Bitlis Caddesi, Topçu Bulvarı, Beyzade Apt. No:3 Gazimağusa
» Limasol Bankası yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-06-50

Semahat Atayol Eczanesiyol tarifi

Üç Çakırlar Caddesi No:4/A Maraş / Gazimağusa
» Canbulat Özgürlük Orta Okulu yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GazimağusaMaraş

0 (392) 366-91-93

Tören II Eczanesiyol tarifi

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
» Kombos Taksi Durağı yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-17-90

Pınar Keklik Eczanesiyol tarifi

Karaoğlanoğlu Caddesi No:198/A Alsancak / Girne
» Alsancak Lemar karşısı, Teknogold yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneAlsancak

0 (533) 857-54-94

Ömrüm Eczanesiyol tarifi

Karaoğlanoğlu Caddesi, No:256 Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKaraoğlanoğlu

0 (392) 822-22-87

İnci Eczanesiyol tarifi

Kutlu Adalı Bulvarı No:1-K Güzelyurt
» Terminal karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-32-52

Özbirtan Eczanesiyol tarifi

Dr.Temel Zeki Caddesi, Arken B 2 Apt. No:3 İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (392) 371-22-24

Olgun Kahyaoğlu Eczanesiyol tarifi

Karpaz, Ada Caddesi, Bafra No:37/E Mehmetçik / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleMehmetçik

0 (533) 849-99-46

Karpazın Eczanesiyol tarifiCep Telefonu numarası

Şehit Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 Yenierenköy / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleYeni Erenköy

0 (539) 112-38-02

Ulus Eczanesiyol tarifi

Ecevit Caddesi, No:11 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

Lefke

0 (392) 727-76-49

Laden Akbatur Eczanesiyol tarifi

Selçuklu Caddesi No:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
» Bakanlıklar yolu, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 227-25-75

Çağlayan Eczanesiyol tarifi

İffet Oruz Sokak, Dükkan A-B Çağlayan / Lefkoşa
» İtimat yanı, Yusuf Kaptan Sahası karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaÇağlayan

0 (392) 227-61-81

Gönyeli Eczanesiyol tarifi

Ünveren Sokak, Ahmet Dereli Apt. No:13 Yenikent / Gönyeli
» Concorde Tower Otel karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaGönyeli

0 (533) 856-64-44
25/09/2024 08:45
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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