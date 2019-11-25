Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2019)

KKTC Nöbetçi Eczaneler...

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25/11/2019
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Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 25 Kasım 2019

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Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2019)

LEFKOŞA:

FİRUZ ERGİL ECZANESİ

 Yakındoğu Bulvarı 40/D Yakın Doğu Üniversitesi Yolu Cemsa Karting içi Lefkoşa

 03922231902

***

CEVHER ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

 03922277251

***

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

 03922276181

GİRNE:

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 03928153620

***

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

 03928157350

GAZİMAĞUSA:

OSMANKAN ECZANESİ

 Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

 03923669297

***

İÇTEN ECZANESİ

 Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi Gazi Mağusa

 03923652200

GÜZELYURT:

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 03927144790

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

25/11/2019 10:30
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, haberkıbrıs, KKTC Nöbetçi eczanelerin listesi 23 Eylül 2019 Pazartesi
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