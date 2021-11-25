Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

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25/11/2021

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Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2021)

LEFKOŞA

Caneş Eczanesi

Şehit Mustafa Mehmet Sokak, Yenergalı Plaza No:3 Taşkınköy / Lefkoşa
(Life Hospital yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Lefkoşa Taşkınköy

0 (392) 225-52-20

Gönyeli Eczanesi

Ünveren Sokak, Ahmet Dereli Apt. No:13 Yenikent / Gönyeli
(Concorde Tower Otel karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Lefkoşa Gönyeli

0 (533) 856-64-44

Serol Eczanesi

Mustafa Ruso Caddesi, Muhtar Yusuf Galeria Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Lefkoşa Küçük Kaymaklı

0 (392) 227-20-64

GAZİMAĞUSA

Karakol Eczanesi

Gülseren Yolu, Nilgün Uzun Apt. No:2 Karakol Mağusa Gazimağusa
(Askeri Kışlaya dönmeden önce köşede)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

GazimağusaKarakol

0 (392) 365-65-19

Sakarya Eczanesi

Narlık Sokak, Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) yanı Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-29-89

GİRNE

Erdoğan Özikiz Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Dükkan No:160/3 Karaoğlanoğlu Girne
(Starlux Sineması yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Girne Karaoğlanoğlu

0 (548) 870-84-42

Mehmet Kamiloğlu Eczanesi

Mustafa Çağatay Caddesi No:41/C Girne
(Dr.Akçıçık Hastanesi yolu)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 815-21-50

Ayşen Altan Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:121/1 Lapta / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

GÜZELYURT

Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi, Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 714-11-90

LEFKE

Derviş Kutret Eczanesi

Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı No:5 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))

0 (533) 882-94-56

İSKELE

Mehmet İlban Eczanesi

Atatürk Caddesi, Ada Karanfil Sokak No:9/D Boğaz / İskele
(Harup Fabrikası karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))

0 (533) 834-82-51

 

25/11/2021 09:55
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 25 Kasım 2021
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