Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...
25/11/2021
LEFKOŞA
Caneş Eczanesi
Şehit Mustafa Mehmet Sokak, Yenergalı Plaza No:3 Taşkınköy / Lefkoşa
(Life Hospital yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Lefkoşa Taşkınköy
0 (392) 225-52-20
Gönyeli Eczanesi
Ünveren Sokak, Ahmet Dereli Apt. No:13 Yenikent / Gönyeli
(Concorde Tower Otel karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Lefkoşa Gönyeli
0 (533) 856-64-44
Serol Eczanesi
Mustafa Ruso Caddesi, Muhtar Yusuf Galeria Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Lefkoşa Küçük Kaymaklı
0 (392) 227-20-64
GAZİMAĞUSA
Karakol Eczanesi
Gülseren Yolu, Nilgün Uzun Apt. No:2 Karakol Mağusa Gazimağusa
(Askeri Kışlaya dönmeden önce köşede)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
GazimağusaKarakol
0 (392) 365-65-19
Sakarya Eczanesi
Narlık Sokak, Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) yanı Gazimağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-29-89
GİRNE
Erdoğan Özikiz Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Dükkan No:160/3 Karaoğlanoğlu Girne
(Starlux Sineması yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Girne Karaoğlanoğlu
0 (548) 870-84-42
Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
Mustafa Çağatay Caddesi No:41/C Girne
(Dr.Akçıçık Hastanesi yolu)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 815-21-50
Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:121/1 Lapta / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
GÜZELYURT
Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi, Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 714-11-90
LEFKE
Derviş Kutret Eczanesi
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı No:5 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))
0 (533) 882-94-56
İSKELE
Mehmet İlban Eczanesi
Atatürk Caddesi, Ada Karanfil Sokak No:9/D Boğaz / İskele
(Harup Fabrikası karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))
0 (533) 834-82-51