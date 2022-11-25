Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)

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25/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)

LEFKOŞA

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

GİRNE

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

GÜNDAL ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA

DEMET ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

UMUT ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

25.11.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele


 

 

25/11/2022 09:04
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 25 Kasım, 2022, KKTC,
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