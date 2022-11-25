Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2022)
25/11/2022
LEFKOŞA
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
GİRNE
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
GÜNDAL ECZANESİ
25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA
DEMET ECZANESİ
25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
UMUT ECZANESİ
25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
25.11.2022 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele