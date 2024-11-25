Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
25/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
APAYDIN ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 51 59
2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
***
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
***
NİLCAN YAVUZCAN ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 23 33
Gazetesci Hasan Tahsin Caddesi Erönene İş merkezi Dükkan No: 36/4, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
***
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
***
SELİN ESER ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
FAYDALI ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
***
HACER BALIKÇI ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
KARPAZIN ECZANESİ
25.11.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy25/11/2024 10:05