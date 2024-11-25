Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads
25/11/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

APAYDIN ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 51 59

2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

***

NİLCAN YAVUZCAN ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 23 33

Gazetesci Hasan Tahsin Caddesi Erönene İş merkezi Dükkan No: 36/4, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

***

SELİN ESER ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

FAYDALI ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

***

HACER BALIKÇI ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

KARPAZIN ECZANESİ

25.11.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

25/11/2024 10:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.