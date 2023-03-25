Nöbetçi Eczaneler (25 Mart 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
25/03/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ABBASOĞLU ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
***
ALİ ERSOY ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
***
ECEGÜL ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 58 47
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
***
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
***
ZİYA SENCER ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BURCU GÖKALP ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
***
NASİM ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 03 40
Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
MEHMET HOCA ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 89
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
25.03.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele