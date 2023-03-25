Nöbetçi Eczaneler (25 Mart 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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25/03/2023

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Nöbetçi Eczaneler (25 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ABBASOĞLU ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

ALİ ERSOY ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

***

ECEGÜL ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 58 47

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BURCU GÖKALP ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

***

NASİM ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 03 40

Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

MEHMET HOCA ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 89

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

25.03.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

25/03/2023 09:03
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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