Nöbetçi Eczaneler 25 Nisan 2021

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25/04/2021

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Nöbetçi Eczaneler 25 Nisan 2021

LEFKOŞA

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

Okullar Yolu Sok.Dış Kapı N0:66 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa. TMK ÇAPRAZI (LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI YANI)

03922271116

DAĞMAN ECZANESİ

BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTAHANESİ YOLU ORTAKÖY CAMİİ SIRASI ALİRİZA EFENDİ CAD.VAKIFLAR İŞHANI GÜLŞENOĞLULARI BAKLAVA KARŞISI ORTAKÖY LEFKOŞA

03923301022

İSMET ECZANESİ

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

0392 228 15 40

GİRNE

BAŞAK ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

03928153620

PINAR KEKLİK ECZANESİ

ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE

05338575494

GAZİMAĞUSA

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

03923669555

HACER BALIKÇI ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

03923655518

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt

03927142874

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

03923301 720

ÜST MESARYA

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE MAĞUSA

03923733360

ALT MESARYA

BUĞRA ECZANESİ

Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan

03923778825

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

03923755366

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili

03927278 500

25/04/2021 10:01
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TAGS: KKTC Nöbetçi Eczaneler, haberkibris,
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