Nöbetçi Eczaneler 25 Nisan 2021
25/04/2021
LEFKOŞA
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
Okullar Yolu Sok.Dış Kapı N0:66 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa. TMK ÇAPRAZI (LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI YANI)
03922271116
DAĞMAN ECZANESİ
BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTAHANESİ YOLU ORTAKÖY CAMİİ SIRASI ALİRİZA EFENDİ CAD.VAKIFLAR İŞHANI GÜLŞENOĞLULARI BAKLAVA KARŞISI ORTAKÖY LEFKOŞA
03923301022
İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
0392 228 15 40
GİRNE
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
03928153620
PINAR KEKLİK ECZANESİ
ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE
05338575494
GAZİMAĞUSA
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
03923669555
HACER BALIKÇI ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
03923655518
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele
03923301 720
ÜST MESARYA
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE MAĞUSA
03923733360
ALT MESARYA
BUĞRA ECZANESİ
Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan
03923778825
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY
03923744356
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili
03927278 500