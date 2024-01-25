Nöbetçi Eczaneler (25 Ocak 2024)

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25/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (25 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDENİZ ECZANESİ

25.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

***

ALİ ERSOY ECZANESİ

25.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

***

CEMRE ECZANESİ

25.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

25.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

25.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

25.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜLOĞLU ECZANESİ

25.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

***

MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ

25.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 06 50

Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞA ECZANESİ

25.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

25.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

25.01.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

25/01/2024 12:14
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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