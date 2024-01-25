Nöbetçi Eczaneler (25 Ocak 2024)
25/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDENİZ ECZANESİ
25.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
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ALİ ERSOY ECZANESİ
25.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
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CEMRE ECZANESİ
25.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
25.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
25.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
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SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
25.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜLOĞLU ECZANESİ
25.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
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MEHMETALİ BEYAZ ECZANESİ
25.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 06 50
Eşref Bitlis Cad., Topcu Bulvarı, Beyzade Apt., No: 3, Garanti Bankası Karşısı Polis Müdürlüğü önü Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞA ECZANESİ
25.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
25.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
25.01.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele