Nöbetçi Eczaneler (25 Şubat 2025)
25/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
ÖZYOL ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
YELİM ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
EMİNAĞA ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
MUCİZEM ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
ÖMRÜM ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
İNEM MİMAR ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
25.02.2025 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele