Nöbetçi Eczaneler (25 Şubat 2025)

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25/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (25 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

ÖZYOL ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

YELİM ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

EMİNAĞA ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

MUCİZEM ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

ÖMRÜM ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

İNEM MİMAR ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

25.02.2025 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

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TAGS: haber, kıbrıs
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