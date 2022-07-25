Nöbetçi Eczaneler (25 Temmuz 2022)

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25/07/2022

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Nöbetçi Eczaneler (25 Temmuz 2022)

LEFKOŞA

APAYDIN ECZANESİ

25.07.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 71 59

2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

25.07.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

NERGİS ECZANESİ

25.07.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

25.07.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

25.07.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

25.07.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

GAZİMAĞUSA

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

25.07.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

25.07.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

25.07.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 28 74

Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt 05338540168

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

25.07.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

25.07.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

25/07/2022 09:57
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 25 TEMMUZ 2022,
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