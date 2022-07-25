Nöbetçi Eczaneler (25 Temmuz 2022)
25/07/2022
LEFKOŞA
APAYDIN ECZANESİ
25.07.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 71 59
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
25.07.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
NERGİS ECZANESİ
25.07.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
GİRNE
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
25.07.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
25.07.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
25.07.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
GAZİMAĞUSA
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
25.07.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
25.07.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
25.07.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 28 74
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt 05338540168
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
25.07.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
25.07.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele