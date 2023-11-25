Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
25/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇINARLI ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 23 60
Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası
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SEVCAN ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
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ÜLKER POZAN ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
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KÜÇÜK ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜZER ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
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PETEK ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜRSOY ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
25.11.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06