Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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25/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (25 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇINARLI ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 23 60

Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası

***

SEVCAN ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

***

ÜLKER POZAN ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 51 80

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

***

KÜÇÜK ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜZER ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

***

PETEK ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜRSOY ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

25.11.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

25/11/2023 08:55
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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