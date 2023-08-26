Nöbetçi Eczaneler (26 Ağustos 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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26/08/2023

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Nöbetçi Eczaneler (26 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ABBASOĞLU ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

CEMRE ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

***

FERİN ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

NURÇAĞ ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

***

KANDİL ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

***

ÖZENİR ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÖZGE KALE ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

***

ZEYNEP ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 18 47

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember yanı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

BUĞRA ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

26.08.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

26/08/2023 08:49
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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