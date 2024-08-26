Nöbetçi Eczaneler ( 26 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
26/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
KIZILBAŞ ECZANESİ
26.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/2, Taşkınköy, Lefkoşa
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SEV ECZANESİ
26.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 44 14
Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa
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YENİŞEHİR ECZANESİ
26.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 63
Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BAŞAK ECZANESİ
26.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 20
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
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DEFNE ECZANESİ
26.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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ÖZENİR ECZANESİ
26.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
26.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)
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SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
26.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
26.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
26.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
26.08.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele26/08/2024 09:41