Nöbetçi Eczaneler ( 26 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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26/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler ( 26 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

KIZILBAŞ ECZANESİ

26.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/2, Taşkınköy, Lefkoşa

***

SEV ECZANESİ

26.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 44 14

Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

***

YENİŞEHİR ECZANESİ

26.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 63

Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BAŞAK ECZANESİ

26.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 20

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

***

DEFNE ECZANESİ

26.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

26.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

26.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

26.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 80

Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

26.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

26.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

26.08.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

26/08/2024 09:41
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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