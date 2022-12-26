Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)

KKTC genelinde nöbetçi eczaneler...

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26/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)

LEFKOŞA

HALKSEVER ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 10 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 23 33

Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2 Göçmenköy

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 06 06

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

KANDİL ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

SERTAÇ ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

MAĞUSA

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

VELİ ATEŞ ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE

NALAN ECZANESİ

26.12.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

26/12/2022 08:57
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 26 ARALIK, 2022,
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