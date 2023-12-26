Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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26/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2023)

LEFKOŞA

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

26.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

26.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

EBRU BAŞAY ECZANESİ

26.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 02 42

Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

GİRNE

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

26.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

ŞİFALI ECZANESİ

26.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

TURGAY PARALI ECZANESİ

26.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ADA ECZANESİ

26.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

BARIŞER ECZANESİ

26.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

26.12.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE

ULUS ECZANESİ

26.12.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

26.12.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

 

 

 

 

 

26/12/2023 09:27
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 26 ARALIK 2023
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