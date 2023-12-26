Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
26/12/2023
LEFKOŞA
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
26.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
26.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
EBRU BAŞAY ECZANESİ
26.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 02 42
Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
26.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
ŞİFALI ECZANESİ
26.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
TURGAY PARALI ECZANESİ
26.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ADA ECZANESİ
26.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
BARIŞER ECZANESİ
26.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
26.12.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE
ULUS ECZANESİ
26.12.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
26.12.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele