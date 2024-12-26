Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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26/12/2024

Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EMİNE KESKİN ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

***

KIZILBAŞ ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/2, Taşkınköy, Lefkoşa

***

PAPATYAM ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

***

ŞİFALI ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne

***

TURGAY PARALI ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BURCU GÖKALP ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

***

SAKARYA ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

KARPAZIN ECZANESİ

26.12.2024 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenkö

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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