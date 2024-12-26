Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
26/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EMİNE KESKİN ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
***
KIZILBAŞ ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/2, Taşkınköy, Lefkoşa
***
PAPATYAM ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
***
ŞİFALI ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No: 5, Alsancak, Girne
***
TURGAY PARALI ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BURCU GÖKALP ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
***
SAKARYA ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
KARPAZIN ECZANESİ
26.12.2024 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenkö