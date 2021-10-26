Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
26/10/2021

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2021)

LEFKOŞA:

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa

 03922279155

***

GÜLNUR ECZANESİ

 Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

 03922236630

***

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası ve Hangover karışı ve Domino Pizza yanı Köşlüçiftlik Lefkoşa

 0392 228 14 78

GİRNE:

ZİYA SENCER ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne

 0533 826 51 91

***

TÖREN II ECZANESİ

 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne

 03928151790

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne

 0542 855 31 14

GAZİMAĞUSA:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

 03923669555

***

ZEYNEP ECZANESİ

 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa

 03923651847

GÜZELYURT:

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 03927144790

İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 03923712224

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 03927278240

26/10/2021 08:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.