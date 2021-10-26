Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
26/10/2021
LEFKOŞA:
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa
03922279155
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GÜLNUR ECZANESİ
Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
03922236630
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NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası ve Hangover karışı ve Domino Pizza yanı Köşlüçiftlik Lefkoşa
0392 228 14 78
GİRNE:
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0533 826 51 91
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TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne
03928151790
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TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne
0542 855 31 14
GAZİMAĞUSA:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
03923669555
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ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa
03923651847
GÜZELYURT:
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
İSKELE:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
03923712224
LEFKE:
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240