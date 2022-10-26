Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2022)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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26/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2022)

LEFKOŞA

ÇAĞANSOY ECZANESİ

26.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 66

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

26.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 81

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

DİLEK ECZANESİ

26.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa

GİRNE

ARDA ÇELİK ECZANESİ

26.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

EMİN ECZANESİ

26.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

SHİMA ECZANESİ

26.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

GAZİMAĞUSA

ERGİN ECZANESİ

26.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

26.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

26.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

26.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE

NALAN ECZANESİ

26.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

26/10/2022 11:10
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 26 ekim 2022,
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