Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2022)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...
26/10/2022
LEFKOŞA
ÇAĞANSOY ECZANESİ
26.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 66
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
26.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 81
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
DİLEK ECZANESİ
26.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa
GİRNE
ARDA ÇELİK ECZANESİ
26.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
EMİN ECZANESİ
26.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
SHİMA ECZANESİ
26.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
GAZİMAĞUSA
ERGİN ECZANESİ
26.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
26.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
26.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
26.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE
NALAN ECZANESİ
26.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele