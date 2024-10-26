Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
26/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DAĞMAN ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 22
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
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GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Eski Lemar karşısı, Ekor karşısı, Kücük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne
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MELİS UZUN ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa
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ULUÇAY ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 872 42 62
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DÖRTYOL ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 851 64 34
Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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KARPAZIN ECZANESİ
26.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
26/10/2024 08:41