Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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26/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAĞMAN ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 22

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

***

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

***

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Eski Lemar karşısı, Ekor karşısı, Kücük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Gazimağusa

***

ULUÇAY ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 872 42 62

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DÖRTYOL ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 851 64 34

Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

KARPAZIN ECZANESİ

26.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

 

26/10/2024 08:41
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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