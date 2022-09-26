Nöbetçi Eczaneler (26 Eylül 2022)

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26/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (26 Eylül 2022)

LEFKOŞA

ADAHAN ECZANESİ

26.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

FATMA AŞİNA ECZANESİ

26.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 883 22 96

Aliriza Efendi Cad. Ortaköy Lefkoşa

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

26.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

26.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

MELİZ 2 ECZANESİ

26.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

26.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne

MAĞUSA

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

26.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

ÖZGE KALE ECZANESİ

26.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Altay Sok. Baykal, China-Bazaar - Günay taksi yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

26.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

26.09.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE

 

SULTAN TOPEL ECZANESİ
26.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

26/09/2022 16:47
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 26 Eylül, 2022,
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