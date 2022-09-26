Nöbetçi Eczaneler (26 Eylül 2022)
26/09/2022
LEFKOŞA
ADAHAN ECZANESİ
26.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
FATMA AŞİNA ECZANESİ
26.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Ortaköy Lefkoşa
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
26.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
26.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
MELİZ 2 ECZANESİ
26.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
26.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne
MAĞUSA
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
26.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
ÖZGE KALE ECZANESİ
26.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Altay Sok. Baykal, China-Bazaar - Günay taksi yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
26.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
26.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
26.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele