Nöbetçi Eczaneler (26 Eylül 2023)
26/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
26.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa
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NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
26.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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YENİKENT ECZANESİ
26.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı
GİRNE BÖLGESİ:
BUĞÇE ECZANESİ
26.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
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ÖZENİR ECZANESİ
26.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
26.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
MAĞUSA BÖLGESİ:
EMİR ECZANESİ
26.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
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ÖZGE KALE ECZANESİ
26.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
26.09.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
26.09.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
26.09.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele