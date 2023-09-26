Nöbetçi Eczaneler (26 Eylül 2023)

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26/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (26 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

26.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa

***

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

26.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

YENİKENT ECZANESİ

26.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı

GİRNE BÖLGESİ:

BUĞÇE ECZANESİ

26.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

26.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

26.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

MAĞUSA BÖLGESİ:

EMİR ECZANESİ

26.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

***

ÖZGE KALE ECZANESİ

26.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

26.09.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

26.09.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

26.09.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

26/09/2023 09:21
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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