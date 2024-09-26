Nöbetçi Eczaneler (26 Eylül 2024)

ads ads ads ads
26/09/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler (26 Eylül 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

PAPATYAM ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa

***

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 444 86 88

Şht. Mustafa Ruso Cad. No:17, Küçük Kaymaklı Macro Süperarket karşısı(Eski Lemar Süpermarket), Aras Kargo yanı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yeni Girne Belediyesi karşısı, Yok Yoktur Market yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)

***

VEZİROĞLU ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

26.09.2024 (Perşembe)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

26/09/2024 09:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.