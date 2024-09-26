Nöbetçi Eczaneler (26 Eylül 2024)
26/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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PAPATYAM ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa
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UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 444 86 88
Şht. Mustafa Ruso Cad. No:17, Küçük Kaymaklı Macro Süperarket karşısı(Eski Lemar Süpermarket), Aras Kargo yanı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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NEJLA ERÇAL ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
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SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yeni Girne Belediyesi karşısı, Yok Yoktur Market yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)
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VEZİROĞLU ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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SAKİNER ECZANESİ
26.09.2024 (Perşembe)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa26/09/2024 09:35