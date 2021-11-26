Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...
26/11/2021
LEFKOŞA
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Adahan EczanesiGazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:17 Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
(Otobüs Terminali Yolu Royal Hotel yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
LefkoşaKüçük Kaymaklı
0 (392) 227-37-00
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Emine Keskin EczanesiAtatürk Caddesi, Yasemin Apt. Dükkan No:1 Gönyeli / Lefkoşa
(Gönyeli İlkokulu karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
LefkoşaGönyeli
0 (533) 879-81-93
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Özyol EczanesiŞaziye Hacı Maltızlar Caddesi No:2/4 Ortaköy / Lefkoşa
(Etik Hastanesi yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
LefkoşaOrtaköy
0 (392) 223-21-31
GAZİMAĞUSA
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Petek EczanesiZafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4 Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-29-28
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Veli Ateş EczanesiSalamis Yolu, Shoe For Me Ayakkabı Mağazasından Içeriye Dönünce, Merve Kuaför Yanı / Yenişehir Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-04-19
GİRNE
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Eminağa EczanesiZiya Rızkı Caddesi, No:10 Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Girne
0 (392) 815-22-48
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Girne EczanesiIşıl Sokak, Bayramoğlu Apt. D:3 Girne
(Kamiloğlu Hastanesi karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Girne
0 (392) 815-14-47
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Özenir EczanesiMareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kocatepe Sokak No:46/1 Girne
(Lapta Hoteller Bölgesi)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Girne Lapta
0 (542) 876-06-60
GÜZELYURT
Aycan Eczanesi
Ecevit Caddesi No:4-J Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-23-16
LEFKE
Enver Polili Eczanesi
Şehit Mehmet Salahi Sokak, Doğancı Life Sitesi LAÜ Yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))
Lefke
0 (392) 727-76-46
İSKELE
Mevlüt Kaçmaz Eczanesi
Mekanzi Caddesi, Ezgi Sokak, Dumika Const Ltd. Sezar Sitesi Dükkan No:10 Cevizli / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))
İskele
0 (548) 860-55-54