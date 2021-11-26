Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

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26/11/2021

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Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2021)

LEFKOŞA

Adahan Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:17 Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
(Otobüs Terminali Yolu Royal Hotel yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

LefkoşaKüçük Kaymaklı

0 (392) 227-37-00

Emine Keskin Eczanesi

Atatürk Caddesi, Yasemin Apt. Dükkan No:1 Gönyeli / Lefkoşa
(Gönyeli İlkokulu karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

LefkoşaGönyeli

0 (533) 879-81-93

Özyol Eczanesi

Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi No:2/4 Ortaköy / Lefkoşa
(Etik Hastanesi yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

LefkoşaOrtaköy

0 (392) 223-21-31

GAZİMAĞUSA

Petek Eczanesi

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4 Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Gazimağusa

0 (392) 366-29-28

Veli Ateş Eczanesi

Salamis Yolu, Shoe For Me Ayakkabı Mağazasından Içeriye Dönünce, Merve Kuaför Yanı / Yenişehir Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-04-19

GİRNE

Eminağa Eczanesi

Ziya Rızkı Caddesi, No:10 Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Girne

0 (392) 815-22-48

Girne Eczanesi

Işıl Sokak, Bayramoğlu Apt. D:3 Girne
(Kamiloğlu Hastanesi karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Girne

0 (392) 815-14-47

Özenir Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kocatepe Sokak No:46/1 Girne
(Lapta Hoteller Bölgesi)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Girne Lapta

0 (542) 876-06-60

GÜZELYURT

Aycan Eczanesi

Ecevit Caddesi No:4-J Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-23-16

LEFKE

Enver Polili Eczanesi

Şehit Mehmet Salahi Sokak, Doğancı Life Sitesi LAÜ Yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))

Lefke

0 (392) 727-76-46

İSKELE

Mevlüt Kaçmaz Eczanesi

Mekanzi Caddesi, Ezgi Sokak, Dumika Const Ltd. Sezar Sitesi Dükkan No:10 Cevizli / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))

İskele

0 (548) 860-55-54

26/11/2021 09:55
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 26 Kasım 2021
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