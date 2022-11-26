Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2022)

KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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26/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇELER ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

***

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 50

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

***

TÖREN 2 ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

MAĞUSA ECZANESİ:

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 19 20

Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

TURAN CEYDA ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

26.11.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

26/11/2022 09:18
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 26 kasım 2022,
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