Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2022)
KKTC Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...
26/11/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇELER ECZANESİ
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
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DENİZ ÇORBA ECZANESİ
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 50
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
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TÖREN 2 ECZANESİ
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
MAĞUSA ECZANESİ:
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 19 20
Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
TURAN CEYDA ECZANESİ
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
26.11.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele