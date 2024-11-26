Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2026)
26 Kasım Salı KKTC Nöbetçi Eczaneleri
26/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 71 07
Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa
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SERNA ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 12 10
Belediye Bulvarı No: 2, Yenikent, Lefkoşa
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SÖZÜÖZ ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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EMİNAĞA ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
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ZİYA SENCER ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
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UMUT ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht. Davut Sadık Sok., İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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SAKİNER ECZANESİ
26.11.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa26/11/2024 10:36