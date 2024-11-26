Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2026)

26 Kasım Salı KKTC Nöbetçi Eczaneleri

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26/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (26 Kasım 2026)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 71 07

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa

***

SERNA ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 12 10

Belediye Bulvarı No: 2, Yenikent, Lefkoşa

***

SÖZÜÖZ ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

EMİNAĞA ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

***

UMUT ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht. Davut Sadık Sok., İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

26.11.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

26/11/2024 10:36
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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