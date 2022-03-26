Nöbetçi Eczaneler (26 Mart 2022)

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26/03/2022

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Nöbetçi Eczaneler (26 Mart 2022)

LEFKOŞA:

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ

 03922231210

***

CEMRE ECZANESİ

 Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa

 03922276549

***

HAZAL REİS ECZANESİ

 Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa

 0392 228 65 05

GİRNE:

AYDIN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 0392 821 33 61

***

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne

 05338300049

***

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 03928153620

 GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

 GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

 05338703788

***

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı

 03923651338

GÜZELYURT:

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

 03927147052

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

ÜST MESARYA:

SERDARLI ECZANESİ

 Serdarlı Mağusa

 03923767006

ALT MESARYA:

DÖRTYOL ECZANESİ

 Recep Tayıp Erdoğan Cad. No:C-1 Dörtyol

 0542 851 64 34

KARPAZ:

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

26/03/2022 09:01
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