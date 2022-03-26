Nöbetçi Eczaneler (26 Mart 2022)

LEFKOŞA:

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ

03922231210

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CEMRE ECZANESİ

Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa

03922276549

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HAZAL REİS ECZANESİ

Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3 yanı Surlariçi Lefkoşa

0392 228 65 05

GİRNE:

AYDIN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

0392 821 33 61

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AYGÜL AYGIN ECZANESİ

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne

05338300049

***

BAŞAK ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

03928153620

GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

05338703788

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ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı

03923651338

GÜZELYURT:

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

03927147052

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

05428550015

ÜST MESARYA:

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı Mağusa

03923767006

ALT MESARYA:

DÖRTYOL ECZANESİ

Recep Tayıp Erdoğan Cad. No:C-1 Dörtyol

0542 851 64 34

KARPAZ:

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

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26/03/2022 09:01