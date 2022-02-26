Nöbetçi Eczaneler (26 Şubat 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
26/02/2022
LEFKOŞA
Derya Eczanesi
Cengiz Topel Sokak, Sütcüoğlu Apt. No:3 Adidas Arkası Dereboyu Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 227-61-98
Galen Eczanesi
Kemal Aşık Caddesi, 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 227-26-03
Oba Eczanesi
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Kermiya / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 223-71-01
ÜST MESARYA
Gülten Veli Eczanesi
Karavezirler Petrol Cumhuriyet Caddesi, No:79/B Cihangir / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 13.30 - 19.00)
0 (392) 232-35-00
ALT MESARYA
Servet Gökşin Eczanesi
Dilekkaya Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 13.30 - 19.00)
0 (533) 830-84-01
GAZİMAĞUSA
Gökçen Ilktaç Eczanesi
No:145 Salamis Yolu Birleşmiş Milletler Kampı karşısı Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 365-68-20
Hacer Balıkçı Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland Karşısı Üniversal Bank Yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 365-55-18
GİRNE
Asrın Ümit Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel Karşısı Karaoğlanoğlu Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (533) 839-19-60
Eda Ataçağ Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Girne No:45/2 Zeytinlik Yolu Şok Mar Karşısı Yukarı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (548) 881-18-11
Meliz 2 Eczanesi
Ordu Pazarı karşısı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 815-65-66
GÜZELYURT
Kıvanç Ufuk Eczanesi
Şehit Hasan Cafer Sokak No:12-B Güzelyurt
(Gunna İletişim karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
0 (392) 714-18-94
İSKELE
Selin Eczanesi
Şht..mustafa Orhan Caddesi, . No: 5 Iskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))
0 (392) 371-28-56
KARPAZ
Gürsel Eczanesi
Şehit Aydın Veledddin Sokak, Yenierenköy İskele Karpaz
(Nöbet Saatleri: -)
0 (392) 374-51-70
LEFKE
Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şehit Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))
0 (392) 727-85-65