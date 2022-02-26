Nöbetçi Eczaneler (26 Şubat 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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26/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (26 Şubat 2022)

LEFKOŞA

Derya Eczanesi

Cengiz Topel Sokak, Sütcüoğlu Apt. No:3 Adidas Arkası Dereboyu Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 227-61-98

Galen Eczanesi

Kemal Aşık Caddesi, 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 227-26-03

Oba Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Kermiya / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 223-71-01

ÜST MESARYA

Gülten Veli Eczanesi

Karavezirler Petrol Cumhuriyet Caddesi, No:79/B Cihangir / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 13.30 - 19.00)

0 (392) 232-35-00

ALT MESARYA

Servet Gökşin Eczanesi

Dilekkaya Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 13.30 - 19.00)

0 (533) 830-84-01

GAZİMAĞUSA

Gökçen Ilktaç Eczanesi

No:145 Salamis Yolu Birleşmiş Milletler Kampı karşısı Mağusa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 365-68-20

Hacer Balıkçı Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland Karşısı Üniversal Bank Yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 365-55-18

GİRNE

Asrın Ümit Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel Karşısı Karaoğlanoğlu Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (533) 839-19-60

Eda Ataçağ Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Girne No:45/2 Zeytinlik Yolu Şok Mar Karşısı Yukarı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (548) 881-18-11

Meliz 2 Eczanesi

Ordu Pazarı karşısı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 815-65-66

GÜZELYURT

Kıvanç Ufuk Eczanesi

Şehit Hasan Cafer Sokak No:12-B Güzelyurt
(Gunna İletişim karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

0 (392) 714-18-94

İSKELE

Selin Eczanesi

Şht..mustafa Orhan Caddesi, . No: 5 Iskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))

0 (392) 371-28-56

KARPAZ

Gürsel Eczanesi

Şehit Aydın Veledddin Sokak, Yenierenköy İskele Karpaz
(Nöbet Saatleri: -)

0 (392) 374-51-70

LEFKE

Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şehit Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))

0 (392) 727-85-65

 

 

 

 

 

 

26/02/2022 10:06
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 26 Şubat 2022,
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