Nöbetçi Eczaneler (26 Şubat 2024)
26/02/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
26.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
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DİLEK ECZANESİ
26.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 18 67
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
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YEŞİM ECZANESİ
26.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 69 18
Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MARYAM ECZANESİ
26.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
26.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
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SOYERLER 1 ECZANESİ
26.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0539) 114 84 12
Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C
MAĞUSA BÖLGESİ:
HACER BALIKÇI ECZANESİ
26.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
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ZERİN VOLKAN ECZANESİ
26.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 59 59
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
26.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
26.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
26.02.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele