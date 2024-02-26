Nöbetçi Eczaneler (26 Şubat 2024)

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26/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (26 Şubat 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

26.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

***

DİLEK ECZANESİ

26.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 18 67

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

***

YEŞİM ECZANESİ

26.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 69 18

Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MARYAM ECZANESİ

26.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 842 36 37

Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

26.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

***

SOYERLER 1 ECZANESİ

26.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0539) 114 84 12

Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C

MAĞUSA BÖLGESİ:

HACER BALIKÇI ECZANESİ

26.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

***

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

26.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 59 59

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

26.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

26.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

26.02.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

26/02/2024 10:58
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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