Nöbetçi Eczaneler (26 Temmuz 2022)
26/07/2022
LEFKOŞA
FERİN ECZANESİ
26.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
26.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 92 70
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANE
26.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht.İsmail Beyoğlu Cad. No:52 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE
ÖZENİR ECZANESİ
26.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
RIZKI ECZANESİ
26.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
TURGAY PARALI ECZANESİ
26.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt. N0 Girne
GAZİMAĞUSA
ECE ECZANESİ
26.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 38 46
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yşam Hastanesi Gazimağusa
UZAY ECZANESİ
26.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
26.07.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
26.07.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
26.07.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 23 66
Ada Karanfil Sok.Boğaz No:79 İskele