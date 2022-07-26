Nöbetçi Eczaneler (26 Temmuz 2022)

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26/07/2022

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Nöbetçi Eczaneler (26 Temmuz 2022)

LEFKOŞA

FERİN ECZANESİ

26.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli

HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ

26.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 92 70

Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANE

26.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht.İsmail Beyoğlu Cad. No:52 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE

ÖZENİR ECZANESİ

26.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

RIZKI ECZANESİ

26.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

TURGAY PARALI ECZANESİ

26.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt. N0 Girne

GAZİMAĞUSA

ECE ECZANESİ

26.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 38 46

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yşam Hastanesi Gazimağusa

UZAY ECZANESİ

26.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

26.07.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

26.07.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

26.07.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 23 66

Ada Karanfil Sok.Boğaz No:79 İskele

 


 

 

 

26/07/2022 16:19
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 26 temmuz 2022,
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