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Nöbetçi Eczaneler (27 Ağustos 2019)

Nöbetçi Eczaneler ....

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27/08/2019

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Nöbetçi Eczaneler (27 Ağustos 2019)

LEFKOŞA

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 2239340

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa

 2279619

*******

GAZİMAĞUSA

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa / Gazimağusa

 3663350

CEREN ECZANESİ

 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı / Gazimağusa

 3663374

*****

GİRNE

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne / Girne

 8158118

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne

 8213434

*****

GÜZELYURT

RESMİYE ESE ECZANESİ

 ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI / Güzelyurt

 7144518

*****

İSKELE

SELİN ECZANESİ

 SELİN ECZANESİ / İskele

 3712856

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TAGS: Nöbetçi, KKTC, HABER, KIBRIS, Eczaneler, 27, Ağustos, 2019)
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