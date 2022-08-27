Nöbetçi Eczaneler (27 Ağustos 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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27/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (27 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

APAYDIN ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 51 59

2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

KERMİYA ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 34 83

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya

***

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANE

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht.İsmail Beyoğlu Cad. No:52 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ÖZENİR ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

***

TÖREN ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ECE ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 38 46

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yşam Hastanesi Gazimağusa

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı Baykal Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 91 00

Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

GÜRSEL ECZANESİ

27.08.2022 (Cumartesi)

08:00 - 16:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

27/08/2022 08:47
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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