Nöbetçi Eczaneler (27 Ağustos 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
27/08/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
APAYDIN ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 51 59
2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
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KERMİYA ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 34 83
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya
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SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANE
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht.İsmail Beyoğlu Cad. No:52 A Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ÖZENİR ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
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SETENAY BENGİSU ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
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TÖREN ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ECE ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 38 46
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yşam Hastanesi Gazimağusa
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TANYA SALİMER ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı Baykal Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 91 00
Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
GÜRSEL ECZANESİ
27.08.2022 (Cumartesi)
08:00 - 16:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz