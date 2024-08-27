Nöbetçi Eczaneler ( 27 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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27/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler ( 27 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARASTA ECZANESİ

27.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, Lefkoşa (Surlariçi Arasta Çarşısı Büyük Han Yanı)

***

BALIN ECZANESİ

27.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

27.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 28

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

27.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

27.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

***

SHİMA ECZANESİ

27.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

27.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

***

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

27.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

27.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

27.08.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

27.08.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

27/08/2024 09:01
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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