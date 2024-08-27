Nöbetçi Eczaneler ( 27 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
27/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARASTA ECZANESİ
27.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 229 11 12
Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, Lefkoşa (Surlariçi Arasta Çarşısı Büyük Han Yanı)
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BALIN ECZANESİ
27.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
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SEYRANTEPE ECZANESİ
27.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 28
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
27.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
27.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
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SHİMA ECZANESİ
27.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
27.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
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HALİL HAMZALAR ECZANESİ
27.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
27.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
27.08.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
27.08.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele27/08/2024 09:01