Nöbetçi Eczaneler – 27 Aralık 2020
Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 27 Aralık 2020
27/12/2020
LEFKOŞA
GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli
0392 223 45 75
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı
03922279155
HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
ŞHT.YZB.TEKİN YURDABAK CAD BÜCÜRÜK YANI ORTAKÖY
03922284600
GİRNE
DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20
03928153516
DÜNYA ECZANESİ
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1
03928150009
GAZİMAĞUSA
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu
03923662999
BAHAR ECZANESİ
Salamis yolu Ateş Kuruyemiş yanı
0392 365 51 26
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.
03927143847
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3
03923712224
ÜST MESARYA
MELİZ ECZANESİ
Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan
03922323100
ALT MESARYA
HOCANIN ECZANESİ
Belediye Dük No:1 Vadili
03923978222
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
03923755366
SAKINER ECZANESİ
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1
05338419578