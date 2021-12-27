Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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27/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2021)

LEFKOŞA

EMİNE KESKİN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli / Lefkoşa

 05338798193

AKDENİZ ECZANESİ

 Atatürk Cad. N0:106 Yenişehir Belça Market yanı Otobüs Terminali yanı Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 228 82 77

EREN ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy / Lefkoşa

 0392 225 24 74

GAZİMAĞUSA

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 24 92

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

 İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa / Gazimağusa

 03923662999

GİRNE

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne / Girne

 03928153626

MARYAM ECZANESİ

 Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne / Girne

 0533 842 36 37

DÜNYA ECZANESİ

 Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu. / Girne

 0392 815 00 09

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı / Güzelyurt

 0392 714 18 94

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke

 05338419578

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele

 3301 720

 

 

 

27/12/2021 08:55
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 27 aralık 2021,
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