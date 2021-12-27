Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
27/12/2021
LEFKOŞA
EMİNE KESKİN ECZANESİ
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli / Lefkoşa
05338798193
AKDENİZ ECZANESİ
Atatürk Cad. N0:106 Yenişehir Belça Market yanı Otobüs Terminali yanı Lefkoşa / Lefkoşa
0392 228 82 77
EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy / Lefkoşa
0392 225 24 74
GAZİMAĞUSA
ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa
0392 365 24 92
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa / Gazimağusa
03923662999
GİRNE
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne / Girne
03928153626
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne / Girne
0533 842 36 37
DÜNYA ECZANESİ
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu. / Girne
0392 815 00 09
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı / Güzelyurt
0392 714 18 94
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke
05338419578
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele / İskele
3301 720