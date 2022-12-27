Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2022)
27/12/2022
LEFKOŞA
CEMRE ECZANESİ
27.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
GALEN ECZANESİ
27.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
SEVAL ECZANESİ
27.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 86 75
9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa
GİRNE
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
27.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
27.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
SELİN ESER ECZANESİ
27.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
MAĞUSA
UMUT ECZANESİ
27.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
VEZİROĞLU ECZANESİ
27.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
27.12.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
27.12.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE
SELİN ECZANESİ
27.12.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele