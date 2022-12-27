Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2022)

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27/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2022)

LEFKOŞA

CEMRE ECZANESİ

27.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

GALEN ECZANESİ

27.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

SEVAL ECZANESİ

27.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 86 75

9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa

GİRNE

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

27.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

PINAR KEKLİK ECZANESİ

27.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

SELİN ESER ECZANESİ

27.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

MAĞUSA

UMUT ECZANESİ

27.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

VEZİROĞLU ECZANESİ

27.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

27.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

27.12.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE

SELİN ECZANESİ

27.12.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

 

 

 

27/12/2022 09:02
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 27 ARALIK 2022,
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