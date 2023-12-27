Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2023)
27/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÖNYELİ ECZANESİ
27.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
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SEVCAN ECZANESİ
27.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
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SEYRANTEPE ECZANESİ
27.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 28
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
27.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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DÜNYA ECZANESİ
27.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
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SERTAÇ ECZANESİ
27.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
27.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
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ULUÇAY ECZANESİ
27.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
27.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
27.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
27.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele