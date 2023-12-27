Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2023)

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27/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÖNYELİ ECZANESİ

27.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 856 64 44

Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli

***

SEVCAN ECZANESİ

27.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

27.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 28

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

27.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

DÜNYA ECZANESİ

27.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

***

SERTAÇ ECZANESİ

27.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

27.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

***

ULUÇAY ECZANESİ

27.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

27.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

27.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

27.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

27/12/2023 09:29
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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