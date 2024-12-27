Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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27/12/2024

Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

APAYDIN ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 51 59

2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

ERSAĞ ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa

***

ÜLKER POZAN ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 51 80

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne

***

TÖREN ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALKIN ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

KARAKOL ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

27.12.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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