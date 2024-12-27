Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
27/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
APAYDIN ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 51 59
2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
***
ERSAĞ ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa
***
ÜLKER POZAN ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
***
AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne
***
TÖREN ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALKIN ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
***
KARAKOL ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
***
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
27.12.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz