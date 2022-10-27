Nöbetçi Eczaneler (27 Ekim 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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27/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (27 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BALIN ECZANESİ

27.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

27.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

***

SONUÇ ECZANESİ

27.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 32 70

Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

PINAR KEKLİK ECZANESİ

27.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

27.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

***

TÖREN 2 ECZANESİ

27.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

27.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

***

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

27.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

27.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

27.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

27.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

27/10/2022 09:00
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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