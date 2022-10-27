Nöbetçi Eczaneler (27 Ekim 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
27/10/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BALIN ECZANESİ
27.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
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ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
27.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
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SONUÇ ECZANESİ
27.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 32 70
Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
PINAR KEKLİK ECZANESİ
27.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
27.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
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TÖREN 2 ECZANESİ
27.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
27.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
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ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
27.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
27.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
27.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
27.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele