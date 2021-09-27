Nöbetçi Eczaneler (27 Eylül 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
27/09/2021
LEFKOŞA:
ALPDOĞAN ECZANESİ
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
03923301036
***
İZEM ECZANESİ
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
03922280040
***
TUNA ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir
03922277874
GİRNE :
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne
0392 816 12 13
***
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne
0542 855 31 14
***
TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
GAZİMAĞUSA:
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa
03923648494
***
MAĞUSA ECZANESİ
LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2
03923651920
GÜZELYURT:
RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI
03927144518
İSKELE:
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
03923714006
LEFKE:
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649