Nöbetçi Eczaneler (27 Eylül 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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27/09/2021

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Nöbetçi Eczaneler (27 Eylül 2021)

LEFKOŞA:

ALPDOĞAN ECZANESİ

 Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

 03923301036

***

İZEM ECZANESİ

 İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

 03922280040

***

TUNA ECZANESİ

 Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir

 03922277874

GİRNE :

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne

 0392 816 12 13

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak Girne

 0542 855 31 14

***

TÖRENSEL ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy

 0392 824 57 13

 GAZİMAĞUSA:

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa

 03923648494

***

MAĞUSA ECZANESİ

 LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2

 03923651920

GÜZELYURT:

RESMİYE ESE ECZANESİ

 ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI

 03927144518

 İSKELE:

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 03923714006

LEFKE:

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 03927277649

27/09/2021 09:32
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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