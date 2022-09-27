Nöbetçi Eczaneler (27 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
27/09/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DERYA ECZANESİ
27.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 98
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
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İMGE ECZANESİ
27.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 59 51
Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
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SEYRANTEPE ECZANESİ
27.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 28
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
27.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne
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AYDIN ECZANESİ
27.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
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AYDIN LİFE ECZANESİ
27.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 73 50
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
MAĞUSA BÖLGESİ:
ECE ECZANESİ
27.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 38 46
Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
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KARAKOL ECZANESİ
27.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞA ECZANESİ
27.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
27.09.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
27.09.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele