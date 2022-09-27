Nöbetçi Eczaneler (27 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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27/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (27 Eylül 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DERYA ECZANESİ

27.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 98

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

***

İMGE ECZANESİ

27.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 59 51

Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

27.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 28

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

27.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

***

AYDIN ECZANESİ

27.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

***

AYDIN LİFE ECZANESİ

27.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 73 50

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

MAĞUSA BÖLGESİ:

ECE ECZANESİ

27.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 38 46

Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

KARAKOL ECZANESİ

27.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞA ECZANESİ

27.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

27.09.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

27.09.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

27/09/2022 09:22
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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