Nöbetçi Eczaneler (27 Eylül 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...
27/09/2023
LEFKOŞA
PAPATYAM ECZANESİ
27.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa
SEZER ECZANESİ
27.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya
ZEHRA ECZANESİ
27.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 59 47
Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
27.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
27.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
SELİN ESER ECZANESİ
27.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
GAZİMAĞUSA
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
27.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 20
İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
ULUÇAY ECZANESİ
27.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
27.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
27.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele