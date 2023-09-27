Nöbetçi Eczaneler (27 Eylül 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

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27/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (27 Eylül 2023)

LEFKOŞA

PAPATYAM ECZANESİ

27.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa

SEZER ECZANESİ

27.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz.Hasan Tahsin Cad.Kermiya Ortaköy Kermiya

ZEHRA ECZANESİ

27.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 59 47

Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

27.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

27.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

SELİN ESER ECZANESİ

27.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

GAZİMAĞUSA

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

27.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 20

İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

ULUÇAY ECZANESİ

27.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

27.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

27.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

 

 

 

 

27/09/2023 10:27
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 27 EYLÜL 2023
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