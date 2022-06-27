Nöbetçi Eczaneler (27 Haziran 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
27/06/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇELER ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
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DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli
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FATMA YÜRÜN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
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KANDİL ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜLOĞLU ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
M.Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Kaliland Apt.
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KUNTER GÜVEN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 09
Karakol Sok.N0:' Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele