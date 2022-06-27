Nöbetçi Eczaneler (27 Haziran 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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27/06/2022

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Nöbetçi Eczaneler (27 Haziran 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇELER ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

***

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli

***

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

***

KANDİL ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜLOĞLU ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

M.Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Kaliland Apt.

***

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 09

Karakol Sok.N0:' Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

27/06/2022 09:15
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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