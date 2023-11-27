Nöbetçi Eczaneler (27 Kasım 2023)

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27/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (27 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

CANEŞ ECZANESİ

27.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

***

İNCİRLİ ECZANESİ

27.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 20 22

46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa

***

TÖRENAĞA ECZANESİ

27.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 10 08

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BUĞÇE ECZANESİ

27.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

27.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

***

ŞİFALI ECZANESİ

27.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

27.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

***

VEZİROĞLU ECZANESİ

27.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

27.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

27.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

27.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

 

27/11/2023 08:33
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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