Nöbetçi Eczaneler (27 Kasım 2023)
27/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CANEŞ ECZANESİ
27.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
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İNCİRLİ ECZANESİ
27.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 20 22
46/A Kemal Şemiler Cad. Aydemet - Kermiya, Lefkoşa
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TÖRENAĞA ECZANESİ
27.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 10 08
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BUĞÇE ECZANESİ
27.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
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MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
27.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
***
ŞİFALI ECZANESİ
27.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
27.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
***
VEZİROĞLU ECZANESİ
27.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
27.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
27.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
27.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele