Nöbetçi Eczaneler (27 Mart 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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27/03/2023

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Nöbetçi Eczaneler (27 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ERSAĞ ECZANESİ

27.03.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa

***

OBA ECZANESİ

27.03.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 71 01

Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

***

SONUÇ ECZANESİ

27.03.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 32 70

Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ADAŞEHİR ECZANESİ

27.03.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

***

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

27.03.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

27.03.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

27.03.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 40

İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

***

VELİ ATEŞ ECZANESİ

27.03.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

27.03.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

27.03.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

27.03.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

27/03/2023 08:40
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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