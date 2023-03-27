Nöbetçi Eczaneler (27 Mart 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
27/03/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ERSAĞ ECZANESİ
27.03.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa
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OBA ECZANESİ
27.03.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
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SONUÇ ECZANESİ
27.03.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 32 70
Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ADAŞEHİR ECZANESİ
27.03.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
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ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
27.03.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
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TOKAY VARIŞ ECZANESİ
27.03.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
27.03.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 40
İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
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VELİ ATEŞ ECZANESİ
27.03.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
27.03.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
27.03.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
27.03.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele