Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2025)

27 Ocak Pazartesi KKTC Nöbetçi Eczaneleri

YAYIN TARİHİ:
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27/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AHMET MISIRLI ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz. Hasan Tahisn Cad. 42/6, (Lemar yolu, Serena Butik karşısı), Kermiya, Lefkoşa

LADEN AKBATUR ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

SÖZÜÖZ ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

ARDA ÇELİK ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 886 60 85

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

İLGEN ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)

MAĞUSA BÖLGESİ

BARIŞER ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 40

Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

KARPAZ BÖLGESİ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

KARPAZIN ECZANESİ

27.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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