Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2025)
27 Ocak Pazartesi KKTC Nöbetçi Eczaneleri
27/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
AHMET MISIRLI ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz. Hasan Tahisn Cad. 42/6, (Lemar yolu, Serena Butik karşısı), Kermiya, Lefkoşa
LADEN AKBATUR ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
SÖZÜÖZ ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ARDA ÇELİK ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 886 60 85
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
İLGEN ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)
MAĞUSA BÖLGESİ
BARIŞER ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
Şht. Nejdet Levent Sok. Dük. No: 4A, Denizli, Lefke
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
KARPAZ BÖLGESİ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
KARPAZIN ECZANESİ
27.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy