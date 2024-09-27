Nöbetçi Eczaneler (27 Eylül 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
27/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht. Hüseyin Amca Cad. No: 77 Dükkan 2, Gönyeli, Lefkoşa
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GALEN ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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YEŞİM ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 69 18
Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
DEFNE ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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SOYERLER 1 ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 833 07 17
Naci Talat Caddesi Şapka Cafe Yanı Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C
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SOYERLER ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
CEREN ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
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FAYDALI ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht. Davut Sadık Sok., İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
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MELEK İBRAHİM ECZANESİ
27.09.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele27/09/2024 08:23