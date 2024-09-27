Nöbetçi Eczaneler (27 Eylül 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
27/09/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler (27 Eylül 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht. Hüseyin Amca Cad. No: 77 Dükkan 2, Gönyeli, Lefkoşa

***

GALEN ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

YEŞİM ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 69 18

Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

DEFNE ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

SOYERLER 1 ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 833 07 17

Naci Talat Caddesi Şapka Cafe Yanı Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C

***

SOYERLER ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

CEREN ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

***

FAYDALI ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht. Davut Sadık Sok., İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

27.09.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

27/09/2024 08:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.