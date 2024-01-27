Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
27/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ERTUNGA ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 880 82 22
Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa
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KERMİYA ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 34 83
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya
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SEVCAN ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
DEFNE ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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KANDİL ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
CEREN ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
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ZEYNEP ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 18 47
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember yanı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
VADİLİ ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 77 33
Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
27.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele