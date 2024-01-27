Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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27/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ERTUNGA ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 880 82 22

Marmara Bölgesi 4, Sokak No: 19, Eski Ayko Ayakkabı Fabrikası karşısıLefkoşa

***

KERMİYA ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 34 83

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya

***

SEVCAN ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

DEFNE ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

KANDİL ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

CEREN ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

***

ZEYNEP ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 18 47

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember yanı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

VADİLİ ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

27.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

27/01/2024 08:57
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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