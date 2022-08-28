Nöbetçi Eczaneler (28 Ağustos 2022)

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28/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (28 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

GÖNÜL ECZANESİ

28.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 84 61

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

 

NERGİS ECZANESİ

28.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

 

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

28.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No:39/2 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ADA ŞEHİR ECZANESİ

28.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 18

Ecevit Cad. Avrasya Gold Apt. Zemin Kat No:2 Girne

 

KANDİL ECZANESİ

28.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

 

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

28.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

KARAKOL ECZANESİ

28.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

 

ZEYNEP ECZANESİ

28.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 18 47

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİ ECZANESİ

28.08.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

28.08.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

28.08.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

28.08.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

28/08/2022 08:47
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