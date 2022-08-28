Nöbetçi Eczaneler (28 Ağustos 2022)
28/08/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ
GÖNÜL ECZANESİ
28.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 84 61
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
NERGİS ECZANESİ
28.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
28.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No:39/2 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ADA ŞEHİR ECZANESİ
28.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 18
Ecevit Cad. Avrasya Gold Apt. Zemin Kat No:2 Girne
KANDİL ECZANESİ
28.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
28.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
KARAKOL ECZANESİ
28.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 65 19
Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
ZEYNEP ECZANESİ
28.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 18 47
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
28.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
28.08.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
28.08.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
28.08.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele